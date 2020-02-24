2020-02-24T14:48:19+03:00
Происшествия

В Сочи метеорологи обещают мокрый снег и грозы

Такое сочетание явлений возможно только в этих широтах
Ева МУР@kp_kuban
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Непогоду ждут уже в ближайшие часы. Фото: пресс-служба мэрии СочиНепогоду ждут уже в ближайшие часы. Фото: пресс-служба мэрии Сочи
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В курортном Сочи ожидается серьезная непогода. В ночь 24-25 февраля на город может обрушиться мокрый снег в сочетании с ливнями и грозами. При этом предгорья накроет густой туман.

- Прогнозируется сильный ветер до 22 м/с, - пояснили "КП" - Кубань" в пресс-службе мэрии Сочи.

Власти и спасатели обращаются к жителям и гостям курорта с рекомендациями не выходить на улицу в такую погоду, либо принять все необходимые меры безопасности. Выезжая на сочинские дороги, необходимо убедиться, что автомобиль пригоден для поездки на обледенелых трассах.

При происшествиях звоните по номеру 112.

Напомним, в Краснодарском крае продолжает действовать экстренное предупреждение о шквалистом ветре. В горах региона будет лавиноопасно вплоть до 26 февраля. Будьте внимательны на дорогах и во время прогулок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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