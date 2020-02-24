В Краснодар и Сочи открываются прямые авиарейсы из Нальчика

24 Февр. 2020 2020-02-24T16:09:19+03:00

С октября прошлого года в Кабардино-Балкарию вернулся лоукостер "Победа"

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В аэропорту столицы Кабардино-Балкарии Нальчике планируют запустить несколько новых рейсов. Авиасообщение может связать город с Краснодаром и Сочи. Кроме того, ожидается, что введут дополнительные рейсы в Москву и Санкт-Петербург.

Дело в том, что аэровокзал Нальчика собираются отремонтировать. Реставрации подвергнут и взлетно-посадочную полосу.

Напомним, купить билеты на поезд Анапа-Керчь, который начнет курсировать с 7 марта, можно будет за 470 рублей.

Ранее сообщалось о том, что составы будут курсировать дважды в день - с понедельника по четверг в каждом направлении. И три раза - с пятницы по воскресенье. Время в пути - два часа.

В пути запланирована одна минутная остановка на станции Тамань. А уже сам поезд идет по Крымскому мосту.

Расписание поезда Анапа-Керчь

ИСТОЧНИК KP.RU