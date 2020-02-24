В сафари-парке Геленджика лев напал на посетителей

24 Февр. 2020 2020-02-24T17:47:58+03:00

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Посетители сафари-парка в Геленджике снимали на видео хищника в вольере, когда тот внезапно бросился в их направлении. На кадрах видно, как лев раздраженно кружит по территории.

- Мы ничего не делали особенного, просто смотрели на это красивое животное, - описывают свои ощущения очевидцы прыжка.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/762618" frameborder="0"></iframe> Лев напал на посетителей сафари-парка в Геленджике.

Надо сказать, они отделались легким испугом только благодаря надежной преграде между ними и хищником. В геленджикском сафари-парке животные содержатся не в клетках, а за стеклянной перегородкой. Тем самым условия жизни животных очень близки к естественным. За исключением, пожалуй, возможности добывать себе пищу.

Возможно, именно этот недостаток зоопарка и собирался восполнить местный обитатель и царь зверей. Увидев любопытную добычу, он вышел на охоту.

После такого недружелюбного приема, туристы решили ретироваться.

ИСТОЧНИК KP.RU