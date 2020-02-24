Плюс 20 после урагана: Сильный ветер в конце февраля принесет на Кубань потепление

24 Февр. 2020 2020-02-24T18:05:37+03:00

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В конце февраля погода в Краснодарском крае не радует стабильностью. В ночь на 25 февраля в Краснодаре пройдут дожди, небольшие осадки возможны и днем, а температура воздуха в первый рабочий день недели составит 6-8 градусов выше ноля. При этом весь день будет господствовать западный ветер, порывы которого ночью и утром могут достигать 25 метров в секунду. Днем 25 февраля в Краснодаре будет также ветрено с порывами 13-18 метров в секунду.

Похожая погода будет царить на большей территории региона, включая Черноморское побережье. Местами возможны сильные осадки – пройдут дожди, мокрый снег и грозы, а ночью и утром порывы ветра могут достигать 28 метров в секунду, сообщают в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По прогнозам синоптиков, сильный ветер принесет потепление в последнюю неделю февраля. Уже 26 февраля осадки прекратятся, местами воздух прогреется до плюс 16, а 27 февраля до плюс 20! При этом ветер немного ослабнет, однако все еще будет неприятным – местами, в том числе и на побережье от Анапы до Геленджика, порывы могут достигать 15-20 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU