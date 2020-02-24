2020-02-24T19:39:04+03:00
Общество

В горах Сочи Масленицу отметят метанием валенок

А еще здесь пройдет мастер-класс по изготовлению сахарных петушков
Варвара ДЫМ
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Масленица в горах Сочи будет веселой. Фото: курорт "Газпром"Масленица в горах Сочи будет веселой. Фото: курорт "Газпром"
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В горах Сочи 29 февраля с размахом отметят Масленицу. Здесь веселиться будут с 10 утра и до 16:00. А еще можно будет посетить Снежный замок Мышиного короля с горками. Также гостей ждет лабиринт и иглу-парк, где в снежной комнате можно исполнить волшебные мелодии на необычном музыкальном инструменте - глюкофоне.

Вся праздничная программа в парке «Зеленая Планета» будет бесплатной.

- Мы подготовили для гостей ремесленные мастер-классы и мастер-класс по изготовлению сахарных петушков, - рассказали на курорте «Газпром», - Так же у нас пройдет метание валенок, бой подушками на бревне, пилка бревен на скорость. А еще всех ждут выступления баяниста, танцевальных коллективов, тематические фотозоны. В завершении дневной программы гостей ждет шоу со сжиганием чучела Масленицы. Все бесплатно.

Как Масленицу отметят в Краснодаре

ИСТОЧНИК KP.RU

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