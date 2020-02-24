В горах Сочи Масленицу отметят метанием валенок
В горах Сочи 29 февраля с размахом отметят Масленицу. Здесь веселиться будут с 10 утра и до 16:00. А еще можно будет посетить Снежный замок Мышиного короля с горками. Также гостей ждет лабиринт и иглу-парк, где в снежной комнате можно исполнить волшебные мелодии на необычном музыкальном инструменте - глюкофоне.
Вся праздничная программа в парке «Зеленая Планета» будет бесплатной.
- Мы подготовили для гостей ремесленные мастер-классы и мастер-класс по изготовлению сахарных петушков, - рассказали на курорте «Газпром», - Так же у нас пройдет метание валенок, бой подушками на бревне, пилка бревен на скорость. А еще всех ждут выступления баяниста, танцевальных коллективов, тематические фотозоны. В завершении дневной программы гостей ждет шоу со сжиганием чучела Масленицы. Все бесплатно.
Как Масленицу отметят в Краснодаре
ИСТОЧНИК KP.RU