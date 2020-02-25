Восемь воинских захоронений реконструировали в Северском районе

25 Февр. 2020 2020-02-25T07:30:39+03:00

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В поселке Ильском Северского района похоронены 15 солдат-уроженцев других территорий, которые сражались на крае в годы ВОВ. Все они погибли, освобождая Кубань от немецко-фашистских захватчиков.

- Во время ремонта захоронений заменили надгробные плиты, памятники облицевали гранитом, установили бордюры. Также поменяли мемориальные таблички и благоустроили прилегающую территорию, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В этом году в рамках федеральной целевой программы на Кубани будет отремонтировано и благоустроено 111 воинских захоронений.

Напомним, в Краснодаре открылись три выставки. Посетить их можно в краевом зале изобразительных искусств.

ИСТОЧНИК KP.RU