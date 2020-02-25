Восемь воинских захоронений реконструировали в Северском районе
В поселке Ильском Северского района похоронены 15 солдат-уроженцев других территорий, которые сражались на крае в годы ВОВ. Все они погибли, освобождая Кубань от немецко-фашистских захватчиков.
- Во время ремонта захоронений заменили надгробные плиты, памятники облицевали гранитом, установили бордюры. Также поменяли мемориальные таблички и благоустроили прилегающую территорию, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
В этом году в рамках федеральной целевой программы на Кубани будет отремонтировано и благоустроено 111 воинских захоронений.
Напомним, в Краснодаре открылись три выставки. Посетить их можно в краевом зале изобразительных искусств.
ИСТОЧНИК KP.RU