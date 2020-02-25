25 Февр. 2020 2020-02-25T08:10:26+03:00

В Новороссийске поставщик морепродуктов развел предпринимателя на 500 тысяч рублей Фото: Архив "КП"

Мошенника задержали в Краснодаре и доставили в город-герой

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Предприниматели обратились в полицию Новороссийска. Они сообщили о том, что увидели в Интернете объявление о продаже оптовых партий морепродуктов. Мужчины связались с продавцом. Молодой человек пообещал, что в течение нескольких дней товар доставят из Краснодара. За это потерпевшие перевели на его банковский счет предоплату в 60 тысяч рублей.

Доставив часть заказа одному из заявителей, злоумышленник предложил мужчине организовать совместный бизнес. Местный житель согласился и перевел около 500 тысяч рублей поставщику. Но мошенник не выполнил взятые на себя обязательства.

Полицейские установили личность злоумышленника. 39-летнего мужчину задержали в Краснодаре и доставили в Новороссийск.

- В отношении жителя Краснодара возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ (Мошенничество). Ему грозит до шести лет тюрьмы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU