В Новороссийске поставщик морепродуктов развел предпринимателя на 500 тысяч рублей
Предприниматели обратились в полицию Новороссийска. Они сообщили о том, что увидели в Интернете объявление о продаже оптовых партий морепродуктов. Мужчины связались с продавцом. Молодой человек пообещал, что в течение нескольких дней товар доставят из Краснодара. За это потерпевшие перевели на его банковский счет предоплату в 60 тысяч рублей.
Доставив часть заказа одному из заявителей, злоумышленник предложил мужчине организовать совместный бизнес. Местный житель согласился и перевел около 500 тысяч рублей поставщику. Но мошенник не выполнил взятые на себя обязательства.
Полицейские установили личность злоумышленника. 39-летнего мужчину задержали в Краснодаре и доставили в Новороссийск.
- В отношении жителя Краснодара возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ (Мошенничество). Ему грозит до шести лет тюрьмы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
ИСТОЧНИК KP.RU