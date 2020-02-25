2020-02-25T08:24:20+03:00
Общество

Кубанские дизайнеры одежды представят свои коллекции в Москве

Участие принимают 12 предприятий края
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация краяФото: администрация края
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В Москве 24 февраля стартовали две международные выставки - «CPM Collection Premiere Moscow Весна 2020» и «CJF - детская мода - 2020. Весна». На площадках уже презентовали более 2 тысяч коллекций одежды.

- В этом году открыли четыре региональных стендах разных тематик. Участие в столичном форуме принимают 12 кубанских производителей одежды, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Также представлены коллекции двух молодых дизайнеров края - Юлии Скопец и Ютты Лаубган. Участие в выставках позволяет установить деловые контакты, найти новых заказчиков, изучить рынок мировой моды.

Стенды организовал фонд развития промышленности края совместно с региональным департаментом промышленной политики и краевым центром координации поддержки экспорта.

Напомним, в Краснодар и Сочи открываются прямые авиарейсы из Нальчика. С октября прошлого года в Кабардино-Балкарию вернулся лоукостер "Победа".

ИСТОЧНИК KP.RU

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