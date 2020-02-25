25 Февр. 2020 2020-02-25T08:38:37+03:00

В Сочи в заброшенном трехэтажном здании произошел пожар Фото: Архив "КП"

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В Сочи 24 февраля в 23:35 диспетчеру пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о пожаре в неэксплуатируемом здании, расположенном на улице Сочинское шоссе.

К месту вызова были направлены подразделения МЧС России. Они установили, что горит трехэтажное заброшенное здание. Огонь распространился на площади 200 квадратных метров.

- В 00:09 пожар локализовали, в 02:24 - ликвидировали. Для тушения огня задействовали 5 единиц техники, также был привлечен 21 человек, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Напомним, на Кубани пожилой мужчина погиб из-за курения в постели. Он сгорел. Трагедия произошла ранним утром, 24 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU