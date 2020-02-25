В Сочи ограничено движение по трассе на Красную Поляну

25 Февр. 2020 2020-02-25T09:02:25+03:00

Это сделано из-за возгорания на подстанции

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В Сочи временно закрыт для движения участок трассы Адлер-Красная Поляна

Из-за пожара на электроподстанции "Монастырь", находящейся в ведении РЖД, обесточен участок трассы с 6 по 41 километр, а также три автомобильных тоннеля на федеральной дороге Адлер — Красная Поляна.

Сейчас на подстанции проводятся работы по восстановлению их штатной работы.

- Весь транспорт с 22 часов 24 февраля перенаправлен на дублирующую трассу А-149 Адлер — Красная Поляна, - говорится в сообщении пресс-службы Упрдор «Черноморье».

ИСТОЧНИК KP.RU