В Сочи ограничено движение по трассе на Красную Поляну
Это сделано из-за возгорания на подстанции
Фото sochi-dor.ru
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В Сочи временно закрыт для движения участок трассы Адлер-Красная Поляна
Из-за пожара на электроподстанции "Монастырь", находящейся в ведении РЖД, обесточен участок трассы с 6 по 41 километр, а также три автомобильных тоннеля на федеральной дороге Адлер — Красная Поляна.
Сейчас на подстанции проводятся работы по восстановлению их штатной работы.
- Весь транспорт с 22 часов 24 февраля перенаправлен на дублирующую трассу А-149 Адлер — Красная Поляна, - говорится в сообщении пресс-службы Упрдор «Черноморье».
ИСТОЧНИК KP.RU