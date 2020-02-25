На Кубани перевернулся автомобиль

25 Февр. 2020 2020-02-25T09:11:13+03:00

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Дорожно-транспортное происшествие произошло 23 февраля в 04:00.

По предварительным данным, 24-летний водитель за рулем «Мазда-6» ехал в направлении станицы Новоминской. Он не справился с управлением, съехал с проезжей части, после авто опрокинулось.

- В результате ДТП 29-летняя пассажирка иномарки скончалась на месте аварии, водитель получил телесные повреждения, степень тяжести травм устанавливается, - сообщили в ОГИБДД ОМВД РФ по Ейскому району.

Напомним, в поселке Южном Белореченского района 23 февраля около 22.00 часов вечера произошла авария. На полной скорости автомобиль "Лада Калина" потеряла управление и перевернулась. Как выяснилось, в салоне машины находились трое несовершеннолетних.

ИСТОЧНИК KP.RU