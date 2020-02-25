В Ейском районе у предпринимателя изъяли более 300 литров пива

25 Февр. 2020 2020-02-25T09:38:24+03:00

Он реализовывал алкоголь без документов

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Сотрудники полиции по Ейскому району провели рейдовые мероприятия по выявлению нарушений в сфере оборота алкогольной продукции.

- В одном из магазинов 31-летний предприниматель реализовывал горячительные напитки без документов. У него изъяли более 300 литров пива. Продукция направлена на исследование, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В отношении правонарушителя сотрудники полиции составили протокол об административном правонарушении по части 3 статьи 14.16 КоАп (Нарушение особых требований и правил розничной продажи алкогольной продукции). Ему выписали штраф в размере 40 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU