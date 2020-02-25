В Ейском районе у предпринимателя изъяли более 300 литров пива
Сотрудники полиции по Ейскому району провели рейдовые мероприятия по выявлению нарушений в сфере оборота алкогольной продукции.
- В одном из магазинов 31-летний предприниматель реализовывал горячительные напитки без документов. У него изъяли более 300 литров пива. Продукция направлена на исследование, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
В отношении правонарушителя сотрудники полиции составили протокол об административном правонарушении по части 3 статьи 14.16 КоАп (Нарушение особых требований и правил розничной продажи алкогольной продукции). Ему выписали штраф в размере 40 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU