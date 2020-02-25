2020-02-25T10:03:33+03:00
Общество

В Сочи пройдут игры детского турнира "Золотая шайба"

Соревнования состоятся на льду дворца спорта "Айсберг"
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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Фото МКУ "Агентство Инком"Фото МКУ "Агентство Инком"
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«Золотая шайба» - самый популярный детский хоккейный турнир с более чем 50-летней историей. Его инициатором и вдохновителем стал знаменитый советский тренер Анатолий Тарасов.

В 2020 году финальные Всероссийские соревнования юных хоккеистов «Золотая шайба» пройдут в Сочи с 25 февраля по 24 марта. Игры состоятся на льду дворца спорта «Айсберг» и тренировочных аренах для фигурного катания и шорт-трека ФГБУ «Юг Спорт». В общей сложности на турнире выступят 183 команды юношей трёх возрастных групп.

- Любители хоккея cмогут посмотреть все 170 предстоящих матчей в прямом эфире на youtube-канале «Золотая шайба» и официальном сайте Клуба – zshr.ru в период с 25 февраля по 02 марта, - сообщают организаторы турнира.

ИСТОЧНИК KP.RU

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