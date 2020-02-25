Из-за аварии на сетях около 1500 абонентов в Сочи остались без воды

25 Февр. 2020 2020-02-25T11:05:29+03:00

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25 февраля в крупном сочинском микрорайоне Бытха произошла авария на водоводе. На место прибыли сотрудники ремонтной службы Водоканала. Специалисты приступили к работам по восстановлению сетей. Однако, на время ремонта водоснабжение микрорайона временно прекращено. В настоящий момент без воды в кранах остаются примерно полторы тысячи человек.

Без водоснабжения остаются около 1500 человек. В работах задействованы 5 человек и 2 единицы специальной техники.

- Сейчас ведутся аварийно-ремонтные работы на водоводе диаметром 200 мм по ул. Бытха, 46/2. Ориентировочно до 15.00 отсутствует водоснабжение у абонентов на Курортном проспекте (частично), улицах Краевско-Греческая, Бытха, Земляничная, - рассказали "КП-Кубань" в коммунальной организации.

ИСТОЧНИК KP.RU