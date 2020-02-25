При пожарах в разных районах Краснодарского края погибли 4 человека

25 Февр. 2020 2020-02-25T10:47:02+03:00

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24 февраля на Кубани произошло несколько пожаров. Следователи по данным фактам проводят проверки.

Рано утром в понедельник загорелся дом, расположенный на улице Центральной поселка Южного. После локализации возгорания в здании нашли тело 73-летнего мужчины.

В тот же день в Гулькевичском районе произошел еще один пожар. Соседи увидели задымление в квартире на улице Цветочной и вызвали экстренные службы. Пожарные локализовали возгорание, после чего в помещении нашли тело пенсионера.

Кроме того, днем 24 февраля сгорел частный дом, расположенном на улице Пушкина в станице Медведовской. В жилище обнаружили тело 64-летнего местного жителя. Возможной причиной могло стать неосторожное обращение с огнем при курении.

Еще один пожар произошел в доме в поселке Газырь Выселковского района. Огонь заметила случайная прохожая, которая вызвала сотрудников МЧС. В данном ЧП погиб 82-летний мужчина.

- По всем фактам гибели местных жителей проводятся доследственные проверки, будут назначены судебно-медицинские и пожарно-технические экспертизы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU