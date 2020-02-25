Краснодарцев приглашают на «Романтические прогулки»
Краевой художественный музей имени Коваленко приглашает жителей и гостей Краснодара совершить романтическую прогулку по историческому центру города. Экскурсия состоится в первый день весны.
- Во время двухчасовой прогулки все желающие познакомятся с архитектурными и скульптурными памятниками, связанными с историями любви и романтическими легендами, посетят уникальные объекты, известные места свиданий, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе музея.
Маршрут начнется от музея имени Коваленко, далее на Площадь искусств, Екатерининский сквер, улицу Пушкина. Завершится прогулка в Городском саду.
Экскурсия запланирована на 1 марта в 11:00 Стоимость билета – 300 рублей. Необходима предварительная запись по телефону: 268-09-00 (понедельник-пятница с 10.00 до 17.00)
ИСТОЧНИК KP.RU