Краснодарцев приглашают на «Романтические прогулки»

25 Февр. 2020 2020-02-25T11:06:06+03:00

Экскурсия будет длиться два часа

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Краевой художественный музей имени Коваленко приглашает жителей и гостей Краснодара совершить романтическую прогулку по историческому центру города. Экскурсия состоится в первый день весны.

- Во время двухчасовой прогулки все желающие познакомятся с архитектурными и скульптурными памятниками, связанными с историями любви и романтическими легендами, посетят уникальные объекты, известные места свиданий, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе музея.

Маршрут начнется от музея имени Коваленко, далее на Площадь искусств, Екатерининский сквер, улицу Пушкина. Завершится прогулка в Городском саду.

Экскурсия запланирована на 1 марта в 11:00 Стоимость билета – 300 рублей. Необходима предварительная запись по телефону: 268-09-00 (понедельник-пятница с 10.00 до 17.00)

ИСТОЧНИК KP.RU