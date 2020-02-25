2020-02-25T11:21:21+03:00
Происшествия

В Гулькевичском районе парни пытались угнать авто

Откатив машину от дома владельца, они бросили ее на обочине дороги
Александра ПОДУШКО
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В Гулькевичском районе парни пытались угнать автоВ Гулькевичском районе парни пытались угнать автоФото: Архив "КП"
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В дежурную часть Гулькевичского района обратился местный житель. Он пояснил, что оставил машину во дворе своего дома, а утром не обнаружил ее.

Правоохранители составили ориентировку на розыск автомобиля. Но его нашли быстро, всего в нескольких кварталах от дома потерпевшего. А еще через несколько часов задержали троих местных жителей в возрасте от 18 до 20 лет.

- Они признались, что машина была открыта, чем они и решили воспользоваться. Вот только парни не смоли запустить двигатель. Откатив авто от дома заявителя, злоумышленники бросили его на обочине и скрылись, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 166 УК РФ (Неправомерное завладение автомобилем). Им грозит до семи лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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