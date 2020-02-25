Погода в Сочи обещает все новые сюрпризы - на этот раз в море
Синоптики предупредили о возможности возникновения смерчей у побережья Сочи
Фото МКУ "Агентство Инком"
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- В ближайшие 1-2 часа и до конца дня 25 февраля на участке Магри-Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем,- говорится в сообщении на сайте мэрии Сочи.
Как ранее сообщалось, 25 февраля в Сочи сохраняется неустойчивая погода, временами возможен дождь, в предгорьях осадки пройдут в виде мокрого снега. Такая погода на курорте сохранится до конца дня.
В последующие два дня осадки прекратятся ,температура воздуха ощутимо повысится- днем до 13-15 градусов тепла.
ИСТОЧНИК KP.RU