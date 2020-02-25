2020-02-25T12:13:56+03:00
Общество

В Сочи восстанавливают знаменитый фонтан Зураба Церетели

Комплекс "Рыбки" реставрируют к курортному сезону
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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Фото МКУ "Агентство Инком"Фото МКУ "Агентство Инком"
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Оригинальный бассейн с фонтаном создан Зурабом Церетели в 1973 году. Комплекс в Адлерском курортном городке представляет собой большую и мелкую чашу, которые ранее наполнялись водой. Вокруг и внутри чаши расположены скульптуры рыб, морских коньков и других морских обитателей. Поверхность бассейна покрыта мозаикой из венгерской смальты.

В последний раз скульптурную композицию реставрировали более 20-ти лет назад. По оценке экспертов, теперь около 90 процентов покрытия бассейна нуждается в реставрации. Помимо восстановления скульптурной композиции будет благоустроена территория вокруг. В здешнем парке установят лавочки, освещение и камеры видеонаблюдения. Сейчас, при участии московских специалистов, определяются конкретные объёмы и виды работ.

- Реконструкция скульптурной композиции будет проведена с учётом мнения Зураба Церетели. После того, как эксперты определят объём работ и согласуют их с президентом Российской академии художеств, проект будет направлен в администрацию Сочи для дальнейшего согласования, - рассказал "КП - Кубань" первый заместитель главы города Денис Юрковский.

ИСТОЧНИК KP.RU

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