Аэропорты Сочи, Краснодара и Анапы наградили лучших сотрудников
21 февраля в аэропортах Сочи, Краснодара и Анапы провели церемонию награждения лучших сотрудников. Ими стали 26 агентов пассажирского обслуживания и 10 инспекторов по досмотру. Они получили памятные дипломы и подарки.
- Также был выбран сотрудник года, который в качестве награды за свой труд получит на выбор путевку в один из отелей Сочи или годовой абонемент в фитнес-центр, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе аэропорта Краснодар.
В течение 2019 года ежемесячно определялись лучшие агенты по пассажирскому обслуживанию, а ежеквартально - инспекторы по досмотру. Оценивали их внешний вид, соответствие стандартам работы, вежливость и компетентность.
ИСТОЧНИК KP.RU