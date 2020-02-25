2020-02-25T12:22:38+03:00
Общество

Аэропорты Сочи, Краснодара и Анапы наградили лучших сотрудников

Их отметили за качество обслуживания пассажиров
Александра ПОДУШКО
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Фото: пресс-служба аэропортаФото: пресс-служба аэропорта
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21 февраля в аэропортах Сочи, Краснодара и Анапы провели церемонию награждения лучших сотрудников. Ими стали 26 агентов пассажирского обслуживания и 10 инспекторов по досмотру. Они получили памятные дипломы и подарки.

- Также был выбран сотрудник года, который в качестве награды за свой труд получит на выбор путевку в один из отелей Сочи или годовой абонемент в фитнес-центр, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе аэропорта Краснодар.

В течение 2019 года ежемесячно определялись лучшие агенты по пассажирскому обслуживанию, а ежеквартально - инспекторы по досмотру. Оценивали их внешний вид, соответствие стандартам работы, вежливость и компетентность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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