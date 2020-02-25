2020-02-25T13:07:17+03:00
Общество

В Краснодаре реконструируют «цветочные» часы

Об этом сообщили на аппаратном совещании в администрации города
Александра ПОДУШКО
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В Краснодаре реконструируют «цветочные» часыВ Краснодаре реконструируют «цветочные» часы
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На мероприятии, которое провел глава краевого центра Евгений Первышов, обсудили планы по строительству берегоукрепления правого берега реки Кубань от Юбилейного микрорайона до Тургеневского моста, результаты борьбы с самовольным строительством и демонтаж незаконной рекламы.

Мэр города сообщил, что в планах - реконструкция «цветочных» часов. Здесь сотрудники департамента архитектуры и градостроительства завершат все работы, связанные с согласованием проекта реконструкции.

- Собственник соседнего здания также проявляет в этой части инициативу. На часах проработают все детали и наведут порядок, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

ИСТОЧНИК KP.RU

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