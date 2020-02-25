2020-02-25T13:04:10+03:00
Происшествия

У жителя Щербиновского района нашли почти 300 граммов конопли

Теперь ему грозит до десяти лет тюрьмы
Александра ПОДУШКО
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У жителя Щербиновского района нашли почти 300 граммов коноплиУ жителя Щербиновского района нашли почти 300 граммов коноплиФото: Архив "КП"
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Сотрудники полиции по Щербиновскому району проверили причастность 44-летнего местного жителя к незаконному приобретению и хранению запрещенных веществ.

- Дома у мужчины нашли газетный сверток и полимерный пакет с частями растений и сухой растительной массой зеленого. Все направили на экспертизу. Было установлено, что это марихуана общей массой более 260 граммов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Ему грозит до десяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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