У жителя Щербиновского района нашли почти 300 граммов конопли

25 Февр. 2020 2020-02-25T13:04:10+03:00

Теперь ему грозит до десяти лет тюрьмы

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Сотрудники полиции по Щербиновскому району проверили причастность 44-летнего местного жителя к незаконному приобретению и хранению запрещенных веществ.

- Дома у мужчины нашли газетный сверток и полимерный пакет с частями растений и сухой растительной массой зеленого. Все направили на экспертизу. Было установлено, что это марихуана общей массой более 260 граммов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Ему грозит до десяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU