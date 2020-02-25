2020-02-25T13:40:29+03:00
Происшествия

Мэр Краснодара Евгений Первышов прокомментировал стрельбу в районе кинотеатра «Аврора»

Он попросил сотрудников полиции в кратчайшие сроки разобраться в ситуации
Александра ПОДУШКО
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Фото: instagram.com/typodarФото: instagram.com/typodar
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25 февраля во время еженедельной планерки в администрации глава Краснодара Евгений Первышов прокомментировал стрельбу в районе кинотеатра «Аврора». Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

- Здесь необходимо полиции в кратчайшие сроки разобраться и принять все необходимые меры для поимки и задержания правонарушителя. Это на самом деле вопиющий случай, - отметил глава города.

Известно о двух случаях стрельбы возле «Авроры». Первый произошел еще 18 февраля на улице Офицерской. Неизвестный открыл стрельбу по окнам жилого дома. Пули задели несколько стеклопакетов в квартире местной жительницы. Очередной случай произошел еще 20 февраля. В полицию поступило аналогичное сообщение от жителя этого же дома, но из другой квартиры. По факту случившегося была инициирована проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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