"Никто не убирает кабинет, пока мы не заплатим": в Сочи учительница требовала деньги за уборку класса

25 Февр. 2020 2020-02-25T15:56:46+03:00

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Накануне один из Телеграм-каналов опубликовал видеозапись общения учительницы английского языка школы № 27 в Адлерском районе Сочи с учениками. Педагог, в частности, в категоричной форме настаивала на том,чтобы учащиеся собирали деньги на уборку класса, так как у школы денег на это нет.

«И запомните сами, и скажите своим родителям, что у нас нет уборщиц. И нам никто не убирает кабинет, пока мы не заплатим. Понятно? В штате уборщицы для кабинетов нет. Если вы выросли в какой-то деревне и у вас убирали уборщицы — потому что там школа была в один этаж», - говорит на видеозаписи учительница Елена Петровна.

Мнения аудитории соцсетей, где опубликован ролик, разделились примерно поровну. Часть пользователей возмущены содержанием и тоном высказываний преподавателя. Другие не видят "ничего страшного" в том, что учащиеся либо сами убирают в классе, либо платят за это деньги.

Директор школы № 27 Елена Великородная от комментариев отказалась, посоветовав обратиться за ними в администрацию Сочи.

По факту видеоролика из средней общеобразовательной школы № 27 города Сочи, распространенного в сети Интернет, проводится служебное расследование, по итогам которого будут приняты меры.

-Согласно положению об общественно-полезном труде, принятым в данной образовательной организации, уборка кабинетов в среднем и старшем звене закреплена за классами в форме дежурства, а уборка площадей общего пользования и кабинетов начальных классов проводится штатными сотрудниками школы,- говорится в сообщении администрации Сочи.

Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, в свою очередь, напомнило, что сбор денежных средств в образовательных организациях края запрещен.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1152" height="648" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/762754" frameborder="0"></iframe> В школе № 27 Сочи учительница английского требует сдать деньги на уборку класса.

ИСТОЧНИК KP.RU