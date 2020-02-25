25 Февр. 2020 2020-02-25T13:54:59+03:00

Им выплатили больше 40 миллионов 800 тысяч рублей

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Благодаря судебным приставам в Краснодаре 285 работников крупной строительной фирмы получили зарплату.

Производство поступило на исполнение в Межрайонный отдел УФССП России по Краснодарскому краю. Было установлено, что организация задолжала перед работниками 40 миллионов 800 тысяч рублей.

- Судебный пристав-исполнитель применил весь комплекс мер, направленных на исполнение требований документа. Была выявлена дебиторская задолженность, на которую был незамедлительно наложен арест, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УФССП по Краснодарскому краю.

Как только перечислили деньги, задолженность была выплачена взыскателям в полном объеме. Исполнительные производства уже завершены.

ИСТОЧНИК KP.RU