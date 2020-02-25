В шкафу у новороссийских моряков нашли «жучки» для прослушивания
Как стало известно «КП»-Кубань», в новороссийском филиале Российского морского регистра судоходства были найдены маленькие электронные приборы странной формы. Они были замаскированы в шкафу и тумбочке главного бухгалтера.
Как пояснили сами сотрудники, причастности к установке, предположительно, приборов для прослушивания, они не имеют. Однако два месяца назад в кабинете ремонтировали мебель. В новороссийском филиале РМРС комментировать ситуацию отказались, «КП» направила официальный запрос генеральному директору учреждения Константину Пальникову с просьбой пояснить произошедшее.
ИСТОЧНИК KP.RU