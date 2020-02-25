2020-02-25T14:45:56+03:00
Общество

В шкафу у новороссийских моряков нашли «жучки» для прослушивания

Сотрудники отрицают свою причастность
Виталий КАРНАУХ
Поделиться:
Комментарии: comments1
В новороссийском филиале РМРС комментировать ситуацию отказались. Фото: wikimapia.org.В новороссийском филиале РМРС комментировать ситуацию отказались. Фото: wikimapia.org.
Изменить размер текста:

Как стало известно «КП»-Кубань», в новороссийском филиале Российского морского регистра судоходства были найдены маленькие электронные приборы странной формы. Они были замаскированы в шкафу и тумбочке главного бухгалтера.

Как пояснили сами сотрудники, причастности к установке, предположительно, приборов для прослушивания, они не имеют. Однако два месяца назад в кабинете ремонтировали мебель. В новороссийском филиале РМРС комментировать ситуацию отказались, «КП» направила официальный запрос генеральному директору учреждения Константину Пальникову с просьбой пояснить произошедшее.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«И даже с проблемой Луна счастлива»: девочка с маской «Бэтмена» перенесла очередную операцию
169 ювелирных изделий изъяли у пассажирки в краснодарском аэропорту
В шкафу у новороссийских моряков нашли «жучки» для прослушивания
В Краснодаре 285 работников крупной строительной фирмы получили зарплату
"Никто не убирает кабинет, пока мы не заплатим": в Сочи учительница требовала деньги за уборку класса
Мэр Краснодара Евгений Первышов прокомментировал стрельбу в районе кинотеатра «Аврора»
В Краснодаре на стадионе «Динамо» установят теннисные корты и скалодром
У жителя Щербиновского района нашли почти 300 граммов конопли
В Краснодаре реконструируют «цветочные» часы
Аэропорты Сочи, Краснодара и Анапы наградили лучших сотрудников
В Сочи восстанавливают знаменитый фонтан Зураба Церетели
В Краснодаре ветром сдуло металлический забор
В Северском районе участковому, из-за которого в аварии погибла женщина, предъявлено обвинение
В Кореновском районе произошло массовое ДТП
Погода в Сочи обещает все новые сюрпризы - на этот раз в море