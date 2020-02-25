В шкафу у новороссийских моряков нашли «жучки» для прослушивания

25 Февр. 2020 2020-02-25T14:45:56+03:00

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Как стало известно «КП»-Кубань», в новороссийском филиале Российского морского регистра судоходства были найдены маленькие электронные приборы странной формы. Они были замаскированы в шкафу и тумбочке главного бухгалтера.

Как пояснили сами сотрудники, причастности к установке, предположительно, приборов для прослушивания, они не имеют. Однако два месяца назад в кабинете ремонтировали мебель. В новороссийском филиале РМРС комментировать ситуацию отказались, «КП» направила официальный запрос генеральному директору учреждения Константину Пальникову с просьбой пояснить произошедшее.

ИСТОЧНИК KP.RU