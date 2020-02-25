169 ювелирных изделий изъяли у пассажирки в краснодарском аэропорту

25 Февр. 2020 2020-02-25T15:03:30+03:00

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При одном из осмотров пассажиров из Стамбула краснодарские таможенники задержали женщину с дамской сумочкой на плече. После просьбы показать содержимое сотрудники обнаружили почти полкилограмма колец, сережек, золотых цепей. В общей сложности в дамском ридикюле находилось 169 украшений.

Женщина пояснила, что купила это добро в Турции, планировала им щедро одарить родственников. Однако чеков на покупку у нее не оказалось, кроме этого при перелете гражданка не заполнила таможенную декларацию.

Драгоценности стоимостью без малого полтора миллиона рублей таможенники изъяли и направили в Ростов-на-Дону для экспертизы. По их мнению, хозяйка вещей слукавила при допросе. На самом деле она планировала их продать на территории Российской Федерации.

- По факту провоза через границу незадекларированного товара проводится проверка, - сообщили «КП»-Кубань» пресс-службе Южного таможенного управления.

ИСТОЧНИК KP.RU