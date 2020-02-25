2020-02-25T15:03:30+03:00
Общество

169 ювелирных изделий изъяли у пассажирки в краснодарском аэропорту

Женщина везла их из Турции, однако задекларировать украшения почему-то отказалась
Виталий КАРНАУХ
Поделиться:
По факту провоза через границу незадекларированного товара проводится проверка.По факту провоза через границу незадекларированного товара проводится проверка.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

При одном из осмотров пассажиров из Стамбула краснодарские таможенники задержали женщину с дамской сумочкой на плече. После просьбы показать содержимое сотрудники обнаружили почти полкилограмма колец, сережек, золотых цепей. В общей сложности в дамском ридикюле находилось 169 украшений.

Женщина пояснила, что купила это добро в Турции, планировала им щедро одарить родственников. Однако чеков на покупку у нее не оказалось, кроме этого при перелете гражданка не заполнила таможенную декларацию.

Драгоценности стоимостью без малого полтора миллиона рублей таможенники изъяли и направили в Ростов-на-Дону для экспертизы. По их мнению, хозяйка вещей слукавила при допросе. На самом деле она планировала их продать на территории Российской Федерации.

- По факту провоза через границу незадекларированного товара проводится проверка, - сообщили «КП»-Кубань» пресс-службе Южного таможенного управления.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«И даже с проблемой Луна счастлива»: девочка с маской «Бэтмена» перенесла очередную операцию
169 ювелирных изделий изъяли у пассажирки в краснодарском аэропорту
В шкафу у новороссийских моряков нашли «жучки» для прослушивания
В Краснодаре 285 работников крупной строительной фирмы получили зарплату
"Никто не убирает кабинет, пока мы не заплатим": в Сочи учительница требовала деньги за уборку класса
Мэр Краснодара Евгений Первышов прокомментировал стрельбу в районе кинотеатра «Аврора»
В Краснодаре на стадионе «Динамо» установят теннисные корты и скалодром
У жителя Щербиновского района нашли почти 300 граммов конопли
В Краснодаре реконструируют «цветочные» часы
Аэропорты Сочи, Краснодара и Анапы наградили лучших сотрудников
В Сочи восстанавливают знаменитый фонтан Зураба Церетели
В Краснодаре ветром сдуло металлический забор
В Северском районе участковому, из-за которого в аварии погибла женщина, предъявлено обвинение
В Кореновском районе произошло массовое ДТП
Погода в Сочи обещает все новые сюрпризы - на этот раз в море