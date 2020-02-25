В модернизацию электросетей Краснодара «Россети Кубань» направила 4,5 млрд рублей

25 Февр. 2020 2020-02-25T17:02:59+03:00

Компания «Россети Кубань» вложила в модернизацию питающих центров Краснодара и его пригорода более 4,5 млрд рублей инвестиций

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В текущем году энергетики проведут реконструкцию на подстанциях «Пашковская», «Почтовая», «Центральная», «Южная», «Западная-2», «РИП», «Калинино», а также начнут строительство цифровой подстанции «Ангарская». Об этом сообщил гендиректор компании Сергей Сергеев на прошедшей в Краснодаре пресс-конференции.

Для повышения надежности электроснабжения существующих потребителей и обеспечения дополнительной энергомощности новых абонентов планируется строительство двух кабельных линий «Восточная-Центральная» и новой подстанции в цифровом формате «Ангарская» с установкой двух силовых трансформаторов по 25 МВА каждый.

Выполнение запланированных работ позволит повысить надежность электроснабжения более 400 социально значимых объектов, около 480 тысяч человек, проживающих в краевой столице, а также обеспечить условия для техприсоединения новых абонентов.

– За последние три года «Россети Кубань» вложила более 4,5 млрд рублей инвестиций в развитие энергокомплекса Краснодара и его пригорода, реконструировано 15 крупных питающих центров. Выполненные работы позволили повысить надежность электроснабжения свыше 500 социально значимых объектов и 460 тысяч жителей краевой столицы, – отметил Сергей Сергеев.

Проведена реконструкция подстанции «Лорис» в пригороде краевой столицы. Подстанция питает десять населенных пунктов пригорода Краснодара, международный аэропорт «Пашковский», промышленные объекты северо-восточной части краевой столицы. Мощность энергообъекта увеличена почти вдвое и составляет 105 МВА. Также реализован масштабный проект – подстанция «Северная» с увеличением мощности в 1,5 раза. Теперь она обеспечивает на данный момент 120 тысяч человек и 100 соцобъектов северной части города. Построены две кабельные линии «Восточная промзона – Северная», заходы на подстанцию «Восточная промзона».

Кроме того, проведена реконструкция крупного питающего центра «ОБД», в результате чего мощность ее существенно увеличена. В целом в 2019 году модернизация охватила подстанции «Северная», «ОБД», «Лорис», «Северо-Восточная», «Военгородок», «Восточная», «Почтовая», «Западная-2».