Краснодарский ресторан вошел в десятку лучших в России
В Москве объявили лауреатов национальной ресторанной премии. На девятой строчке оказался краснодарский ресторан «Угли-Угли» шефа Андрея Матюхи. Это единственное заведение из топ-10, находящееся за пределами Москвы и Санкт-Петербурга.
Независимая премия охватила более сотни тысяч ресторанов, а рейтинг сформирован тайным голосованием 500 экспертов - профессионалов ресторанного, гостиничного и винного бизнеса, а также представителей печатных и электронных СМИ.
Лучшим рестораном страны по версии премии Wheretoeat стал московский «Twins Garden» братьев-близнецов Сергея и Ивана Березуцких, которые родились и выросли в Армавире.
На 17-ю строчку всероссийского рейтинга попал еще один краснодарский ресторан Андрея Матюхи «The Печь». 18-е и 21-е место соответственно у сочинских заведений «Red Fox» и «Баран-Рапан».
ИСТОЧНИК KP.RU