Краснодарский ресторан вошел в десятку лучших в России

25 Февр. 2020 2020-02-25T17:00:51+03:00

Он стал единственным, находящимся за пределами Москвы и Санкт-Петербурга

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В Москве объявили лауреатов национальной ресторанной премии. На девятой строчке оказался краснодарский ресторан «Угли-Угли» шефа Андрея Матюхи. Это единственное заведение из топ-10, находящееся за пределами Москвы и Санкт-Петербурга.

Независимая премия охватила более сотни тысяч ресторанов, а рейтинг сформирован тайным голосованием 500 экспертов - профессионалов ресторанного, гостиничного и винного бизнеса, а также представителей печатных и электронных СМИ.

Лучшим рестораном страны по версии премии Wheretoeat стал московский «Twins Garden» братьев-близнецов Сергея и Ивана Березуцких, которые родились и выросли в Армавире.

На 17-ю строчку всероссийского рейтинга попал еще один краснодарский ресторан Андрея Матюхи «The Печь». 18-е и 21-е место соответственно у сочинских заведений «Red Fox» и «Баран-Рапан».

ИСТОЧНИК KP.RU