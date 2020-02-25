2020-02-25T17:10:31+03:00
Общество

На состояние Краснодарского авиационного училища пожаловались родители курсантов

Теперь его ждут глобальные перемены
Виталий КАРНАУХ
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Фото: официальный сайт КВВАУЛ им. А.К. Серова.Фото: официальный сайт КВВАУЛ им. А.К. Серова.
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Депутаты Госдумы Наталья Костенко и Светлана Журова обратились к главе Министерства обороны Сергею Шойгу с просьбой уделить внимание состоянию летного военного училища в Краснодаре. По их словам, родители курсантов пожаловались на устаревшую технику, обветшалость корпусов. Досуговый центр, как оказалось, долгие годы был недоступен по причине аварийного состояния.

Костенко полагает, что около половины построек на территории училища в ходе реконструкции придется снести. Минобороны поддержало инициативу депутатов. Теперь Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков им. А.К. Серова, возможно, войдет в ведомственную программу, в ходе которой до 2025 года учебное учреждение будет подлежать капитальным изменениям. Руководство училища уже передало в министерство свои предложения по реконструкции.

Известно, что вскоре на подведомственной территории может появиться бассейн и другие спортивные объекты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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