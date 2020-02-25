2020-02-25T17:10:55+03:00
Общество

В Сочи начались экскурсии по местам госпиталей времен войны

Экскурсионную программу планируется предложить туристам
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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Фото МКУ "Агентство Инком"Фото МКУ "Агентство Инком"
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У стелы «Подвиг во имя жизни» в Сочи 25 февраля стартовала экскурсионная программа , знакомящая горожан и гостей курорта с работой госпиталей времен Великой Отечественной войны.

С 1941 по 1945 год в Сочи на базе санаториев работали более 50 госпиталей, в которых смогли излечиться и вернуться в строй около 400 тысяч советских солдат и офицеров.

- За свой бессмертный подвиг город-госпиталь был награждён орденом Отечественной войны Первой степени. Мы никогда не забудем эту страшную войну. Низкий поклон всем павшим героям. Здоровья и долголетия всем живым ветеранам, - сказал мэр Сочи Алексей Копайгородский , посетивший экскурсию.

Инициатором акции стал клуб «Эрудит» при Городском Собрании Сочи с участием городского музея истории, отделения военно-исторического общества и центральной городской библиотеки.

Тематические экскурсии «Сочи – город-госпиталь, город мира» пройдут до 9 мая во всех районах курорта. А во время летнего сезона они будут предложены туристам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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