2020-02-25T17:42:45+03:00
Происшествия

Под Майкопом поезд снес старенькую «Волгу» на ж/д переезде

В ДТП никто не пострадал
Виталий КАРНАУХ
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Дальнейшее движение поездов затруднено не было.Дальнейшее движение поездов затруднено не было.Фото: Рамиль Галиев
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Как стало известно «КП»-Кубань», днем 25 февраля на железнодорожном переезде участка Майкоп – Ханская произошло столкновение легкового автомобиля с движущимся составом.

Водитель «Волги» выехал на переезд на запрещающий сигнал перед приближающимся маневровым тепловозом. Машинист принял решение об экстренном торможении, однако слишком маленькое расстояние не позволило избежать столкновения.

- В результате ДТП никто не пострадал, дальнейшее движение поездов затруднено не было, - сообщили «КП» в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги

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ИСТОЧНИК KP.RU

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