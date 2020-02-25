Под Майкопом поезд снес старенькую «Волгу» на ж/д переезде
Как стало известно «КП»-Кубань», днем 25 февраля на железнодорожном переезде участка Майкоп – Ханская произошло столкновение легкового автомобиля с движущимся составом.
Водитель «Волги» выехал на переезд на запрещающий сигнал перед приближающимся маневровым тепловозом. Машинист принял решение об экстренном торможении, однако слишком маленькое расстояние не позволило избежать столкновения.
- В результате ДТП никто не пострадал, дальнейшее движение поездов затруднено не было, - сообщили «КП» в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги
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ИСТОЧНИК KP.RU