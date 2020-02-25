2020-02-25T18:01:45+03:00
Общество

«Ростелеком» представляет интеллектуальную ИТ-систему подбора персонала IQHR

«Ростелеком» в партнерстве с дочерней компанией «Айкумен ИБС» разработал и внедрил собственную интеллектуальную ИТ-систему подбора персонала IQHR
Иван Егоров
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Одноименное мобильное приложение позволяет работать в системе дистанционно - в любом месте, где есть интернет.

К разработке собственной ИТ-системы поиска кандидатов (ATS ) в «Ростелекоме» приступили в 2018 году. Главная задача проекта - создание эффективного ИТ-решения по автоматизации процессов подбора персонала, как в головной компании, так и в десятках дочерних и зависимых обществ. Всего в группе компаний «Ростелеком» работает около 120 тысяч человек.

Основные возможности системы IQHR:

• гибкая настройка под существующие бизнес-процессы;

• настраиваемые цепочки согласования заявок и офферов, отслеживание статусов и сроков;

• создание и ведение единой базы кандидатов, в которую импортируются данные из почты и с собственного сайта, с популярных сайтов поиска работы, из социальных сетей и профильных групп;

• учет полной истории взаимодействия с кандидатами, включая отзывы специалистов HR-блока;

• удобный интерфейс коммуникации с кандидатами;

• работа с вакансиями, интеграция с почтой и календарями, аналитика и отчетность;

• гибкие ролевая модель и политики разграничения прав доступа;

• возможность интеграции с корпоративными ИТ-системами.

- Ранее в группе «Ростелеком» использовалось несколько решений по управлению подбором персонала от разных вендоров. В 2018 году мы пришли к пониманию, что готовы систематизировать накопленный опыт, экспертизу и представления о том, как можно повысить эффективность управления рекрутментом, и в итоге приступили к разработке собственной ATS. Нам удалось создать гибкую, развивающуюся, удобную всем категориям пользователей систему, в которой в настоящее время уже ведется подбор персонала для «Ростелекома» и его дочерних компаний, - отметила старший вице-президент по организационному развитию и управлению персоналом «Ростелекома» Галина Рысакова.

Система IQHR может быть адаптирована под требования компаний практически любой отрасли и любого масштаба.

- Наше решение IQHR охватывает полный цикл процесса поиска нужного сотрудника - начиная с заведения заявки на подбор и заканчивая предложением о работе. Все операции прозрачны для участников на всех этапах. В системе формируется уникальная база данных, анализ которой поможет дальнейшему развитию IQHR. Наша разработка способна стать надежным ИТ-помощником для HR-блоков компаний, повышая скорость и эффективность поиска лучших сотрудников, - подчеркнула руководитель проекта разработки IQHR блока по организационному развитию и управлению персоналом «Ростелекома» Светлана Родионова.

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