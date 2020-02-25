«Чемпионы на льду»: Загитова, Трусова, Косторная и Щербакова выступят в Краснодаре и Сочи
Звезды мирового фигурного катания, ученики Этери Тутберидзе выступят на шоу «Чемпионы на льду» в Краснодаре и Сочи. В программе примут участие олимпийская чемпионка Алина Загитова, чемпионка Европы и победительница финала Гран-при Алена Косторная, а также двукратная чемпионка России Анна Щербакова и Александра Трусова.
В Краснодаре выступление состоится 25 апреля в ледовом дворце «Ice Palace», а 26 апреля звезды сойдутся в Сочи на олимпийской арене «Айсберг». Начало в 19 часов. Стоимость билетов от 1200 рублей.
Кроме того, на лед выйдут Элизабет Турсынбаева, Морис Квителашвили, Камила Валиева, Даниил Самсонов, танцевальный дуэт Диана Дэвис и Глеб Смолкин.
Кстати, впервые ледовое шоу Этери Тутберидзе было представлено в Краснодаре в апреле 2019 года. Шоу было разделено на две части – спортсмены представили свои соревновательные программы, а затем показательные номера.
ИСТОЧНИК KP.RU