Жители Кубани стали чаще оплачивать покупки картами

25 Февр. 2020 2020-02-25T18:16:41+03:00

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В январе 2019 года в Краснодарском крае стартовал проект «Безналичная Кубань». За год в регионе выросло количество банкоматов, повысилась и банковская грамотность жителей края.

– Проект успешен, - говорит министр экономики региона Александр Руппель . – У нас растет уровень обеспеченности населения банковской инфраструктурой. За год количество банкоматов увеличилось на 5% – до 7,3 тысяч единиц. Для сравнения, в среднем по стране рост составил 0,8%.

На 24% повысилось число платежных терминалов, теперь их в Краснодарском крае 131 тысяча. Кроме этого, на 21% увеличился уровень инфраструктуры по приему безналичной оплаты. Кубанцы рады пришедшей цивилизации, более 36% всего населения региона активно пользуются системами безналичной оплаты покупок.

В пресс-службе администрации Кубани заявили, что проект «Безналичная Кубань» способствует реализации нацпроекта «Цифровая экономика».

ИСТОЧНИК KP.RU