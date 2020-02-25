2020-02-25T18:16:41+03:00
Экономика

Жители Кубани стали чаще оплачивать покупки картами

Процент безналичных платежей увеличился до 36
Виталий КАРНАУХ
Поделиться:
Фото: администрация Краснодарского края.Фото: администрация Краснодарского края.
Изменить размер текста:

В январе 2019 года в Краснодарском крае стартовал проект «Безналичная Кубань». За год в регионе выросло количество банкоматов, повысилась и банковская грамотность жителей края.

– Проект успешен, - говорит министр экономики региона Александр Руппель . – У нас растет уровень обеспеченности населения банковской инфраструктурой. За год количество банкоматов увеличилось на 5% – до 7,3 тысяч единиц. Для сравнения, в среднем по стране рост составил 0,8%.

На 24% повысилось число платежных терминалов, теперь их в Краснодарском крае 131 тысяча. Кроме этого, на 21% увеличился уровень инфраструктуры по приему безналичной оплаты. Кубанцы рады пришедшей цивилизации, более 36% всего населения региона активно пользуются системами безналичной оплаты покупок.

В пресс-службе администрации Кубани заявили, что проект «Безналичная Кубань» способствует реализации нацпроекта «Цифровая экономика».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В аэропорту Краснодар рассказали о проекте нового трехэтажного терминала
Жители Кубани стали чаще оплачивать покупки картами
«Чемпионы на льду»: Загитова, Трусова, Косторная и Щербакова выступят в Краснодаре и Сочи
«Ростелеком» представляет интеллектуальную ИТ-систему подбора персонала IQHR
Под Майкопом поезд снес старенькую «Волгу» на ж/д переезде
В Сочи начались экскурсии по местам госпиталей времен войны
На состояние Краснодарского авиационного училища пожаловались родители курсантов
Краснодарский ресторан вошел в десятку лучших в России
Сын солиста Кубанского Казачьего хора, разбившегося под Краснодаром в ДТП, ищет очевидцев
В модернизацию электросетей Краснодара «Россети Кубань» направила 4,5 млрд рублей
«И даже с проблемой Луна счастлива»: девочка с маской «Бэтмена» перенесла очередную операцию
169 ювелирных изделий изъяли у пассажирки в краснодарском аэропорту
В шкафу у новороссийских моряков нашли «жучки» для прослушивания
В Краснодаре 285 работников крупной строительной фирмы получили зарплату
"Никто не убирает кабинет, пока мы не заплатим": в Сочи учительница требовала деньги за уборку класса
Мэр Краснодара Евгений Первышов прокомментировал стрельбу в районе кинотеатра «Аврора»
В Краснодаре на стадионе «Динамо» установят теннисные корты и скалодром
У жителя Щербиновского района нашли почти 300 граммов конопли
В Краснодаре реконструируют «цветочные» часы
Аэропорты Сочи, Краснодара и Анапы наградили лучших сотрудников
В Сочи восстанавливают знаменитый фонтан Зураба Церетели
В Краснодаре ветром сдуло металлический забор
В Северском районе участковому, из-за которого в аварии погибла женщина, предъявлено обвинение
В Кореновском районе произошло массовое ДТП
Погода в Сочи обещает все новые сюрпризы - на этот раз в море