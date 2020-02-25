2020-02-25T18:54:41+03:00
Общество

В аэропорту Краснодар рассказали о проекте нового трехэтажного терминала

Его планируют возвести к концу 2020 года
Виталий КАРНАУХ
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Проект. Фото: пресс-служба Международного аэропорта Краснодар.Проект. Фото: пресс-служба Международного аэропорта Краснодар.
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Новый терминал будет состоять из трех этажей. Это упростит работу аэропорта. Площадь каждого этажа будет составлять около 25-ти тысяч квадратных метров.

На первом этаже будет располагаться зона регистрации, сдачи, хранения и выдачи багажа, медпункт, буфеты.

На втором этаже будут ждать VIP пассажиров. Здесь обустроят бизнес-залы, игровую комнату, служебные и технические помещения.

Третий этаж займут залы ожидания для пассажиров ВВЛ и МВЛ, бизнес класса и Priority Pass. Тут же будет зона общепита и магазинов, пограничный и таможенный контроль, и единая зона предполетного досмотра пассажиров.

- Благодаря функциональному зонированию здания эксперты определили оптимальные схемы движения пассажиров: на прилет, на вылет, международными и внутренними авиалиниями, через залы специального обслуживания. Помимо этого, разработаны схемы эвакуации пассажиров при возникновении чрезвычайных ситуаций, - пояснили «КП»-Кубань» в пресс-службе аэропорта.

Проект. Фото: пресс-служба Международного аэропорта Краснодар.

Проект. Фото: пресс-служба Международного аэропорта Краснодар.

Стоит отметить, что новый терминал сможет обслуживать 6,5 млн пассажиров в год. Пропускная способность составит 2600 пассажиров в час. На строительство терминала будет потрачено более 18 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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