В январе 2020 года на Кубани сдали более 200 тысяч квадратных метров жилья

26 Февр. 2020 2020-02-26T07:31:09+03:00

Изменить размер текста: A A

В январе этого года в Краснодарском крае сдали более 200 тысяч квадратных метров жилья. Рост к аналогичному периоду 2019 года составляет 115,6 процентов.

- В эксплуатацию ввели 18 многоэтажек. Это более двух тысяч квартир общей площадью почти 92 тысячи квадратных метров. Также сдали 108,6 тысяч квадратных метров индивидуального жилья, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В крае действует нацпроект «Жилье и городская среда». В этом году приступят к возведению 26 школ, 14 детских садов, 36 спортивных сооружений, 21 объекта инженерной инфраструктуры. На эти цели предусмотрено 18,5 миллиардов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU