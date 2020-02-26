В Краснодаре на улице Красной специалисты снимут декоративное освещение

26 Февр. 2020 2020-02-26T08:13:09+03:00

Его отремонтируют в течение двух недель

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На улице Красной в краевой столице специалисты сняли 30 неработающих шаров декоративного освещения. Их отремонтируют в течение двух недель.

- Основной массив работ - это 110 светодиодных точек. Их подрядчик обновит в апреле. Чтобы уже к майским праздникам декоративное освещение было полностью готово, - рассказал директор МКУ «Управление коммунального хозяйства и благоустройства» Дмитрий Буряк.

- Параллельно прорабатывается возможность монтажа декоративной иллюминации на участке Красноармейской, а также части Чапаева, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Иллюминация по улице Красной была сделана еще в декабре 2009 года. Это 52 перетяжки, на каждой - по 7 шаров. Глава Краснодара Евгений Первышов поручил поменять неработающие точки.

ИСТОЧНИК KP.RU