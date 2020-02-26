В Краснодаре временно продлят движение трех автобусных маршрутов
Прикубанском округе города начнут работать выставки «YugBuild Krasnodar» и «Securexpo». Из-за этого продлят движение трех автобусных маршрутов. С 26 по 29 февраля они будут следовать до Конгрессной, 1.
Изменятся схемы движения для следующих маршрутов:
- № 1 «Автовокзал «Южный» — Мегацентр «Красная площадь»;
- № 62 «Мегацентр «Красная площадь» — ул. им. Генерала Трошева Г.Н.»;
- № 75 «Юбилейный микрорайон — Мегацентр «Красная площадь».
- Добраться до «Экспоград-Юг» можно также на автобусе № 56 «Мегацентр «Красная площадь» - торговый центр «Планета», - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.
Уточнить наиболее оптимальный вариант поездки можно по телефонам «горячей линии»: 8(861)2189918, 8(903)4120101.
ИСТОЧНИК KP.RU