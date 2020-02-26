2020-02-26T09:06:42+03:00
Общество

В Краснодаре временно продлят движение трех автобусных маршрутов

С 26 по 29 февраля они будут следовать до Конгрессной
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
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Прикубанском округе города начнут работать выставки «YugBuild Krasnodar» и «Securexpo». Из-за этого продлят движение трех автобусных маршрутов. С 26 по 29 февраля они будут следовать до Конгрессной, 1.

Изменятся схемы движения для следующих маршрутов:

- № 1 «Автовокзал «Южный» — Мегацентр «Красная площадь»;

- № 62 «Мегацентр «Красная площадь» — ул. им. Генерала Трошева Г.Н.»;

- № 75 «Юбилейный микрорайон — Мегацентр «Красная площадь».

- Добраться до «Экспоград-Юг» можно также на автобусе № 56 «Мегацентр «Красная площадь» - торговый центр «Планета», - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Уточнить наиболее оптимальный вариант поездки можно по телефонам «горячей линии»: 8(861)2189918, 8(903)4120101.

ИСТОЧНИК KP.RU

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