2020-02-26T10:00:57+03:00
Общество

Следком начал проверку обстоятельств безвестного исчезновения детей в Сочи

Поиски подростков продолжаются до сих пор
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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Фото СКФото СК
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Следственным отделом по Лазаревскому району города Сочи СКР по Краснодарскому краю организована доследственная проверка по сообщению о безвестном исчезновении подростков в посёлке Лазаревском.

- В настоящее время следователем совместно со следователем-криминалистом проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего события, - говорится в сообщении ведомства.

Как ранее сообщалось, вечером 25 февраля 2020 года двое 14-летних подростков решили во время шторма прогуляться в устье реки Псезуапсе. Высокой волной мальчиков смыло в море. Поиски детей велись всю минувшую ночь. МЧС подключило к поисковым работам катер и вертолет КА-32.

В поисковой операции задействовано более 200 человек из числа сотрудников МЧС, полиции, местных добровольцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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