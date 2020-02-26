2020-02-26T10:03:07+03:00
Происшествия

В Мостовском районе задержали жителя республики Казахстан за сбыт наркотиков

Его могут посадить на 15 лет
Александра ПОДУШКО
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В Мостовском районе задержали жителя республики Казахстан за сбыт наркотиковВ Мостовском районе задержали жителя республики Казахстан за сбыт наркотиковФото: Архив "КП"
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В Мостовском районе полицейские задержали мужчину, когда он пытался забрать из тайника наркотик общей массой 1,8 килограмма. Согласно заключению эксперта вещество является производным N-метилэфедрона.

46-летний житель республики Казахстан планировал перевезти наркотики из Краснодарского края в Дальневосточный регион для сбыта.

- Полицейские выяснили также, что мужчина использовал для удостоверения личности поддельные паспорта гражданина РФ, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Житель республики Казахстан находится под стражей. Ему предъявлено обвинение в незаконном хранении наркотиков, подделке документов. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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