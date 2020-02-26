В Сочи задержан приезжий с самодельным пистолетом
На посту Магри, при въезде в Сочи полицией остановлен автомобиль "Мерседес Бенц" , принадлежащий 35-летнему гостю курорта. При осмотре салона полицейские обнаружили пистолет и магазин с 8 патронами к нему.
Как показала впоследствии экспертиза, оружие является самодельным, но вполне пригодно для стрельбы.
В отношении владельца пистолета возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ о незаконном хранении оружия.
- Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет , - рассказали "КП-Кубань" в правоохранительных органах региона.
ИСТОЧНИК KP.RU