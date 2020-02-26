В Сочи задержан приезжий с самодельным пистолетом

26 Февр. 2020 2020-02-26T10:20:48+03:00

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На посту Магри, при въезде в Сочи полицией остановлен автомобиль "Мерседес Бенц" , принадлежащий 35-летнему гостю курорта. При осмотре салона полицейские обнаружили пистолет и магазин с 8 патронами к нему.

Как показала впоследствии экспертиза, оружие является самодельным, но вполне пригодно для стрельбы.

В отношении владельца пистолета возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ о незаконном хранении оружия.

- Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет , - рассказали "КП-Кубань" в правоохранительных органах региона.

ИСТОЧНИК KP.RU