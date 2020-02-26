В Кореновском районе мужчина из-за оскорблений зарезал ножом знакомую

26 Февр. 2020 2020-02-26T10:21:23+03:00

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Инцидент произошел в ночь на 23 февраля. Знакомые выпивали алкоголь дома на улице Пионерской в поселке Комсомольском.

Между ними произошла ссора. Со слов обвиняемого, знакомая стала его оскорблять, унижая его мужское достоинство. Он не выдержал и решил проучить женщину. Парень несколько раз ударил ее кухонным ножом в область шеи.

После этого он переоделся и сообщил о произошедшем родственникам потерпевшей. Именно они вызвали на место правоохранителей.

- Следственным отделом 29-летнему местному жителю предъявлено обвинение в убийстве 54-летней знакомой (ч.1 ст.105 УК РФ). Сейчас он находится под стражей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления

ИСТОЧНИК KP.RU