В Краснодаре на Северном путепроводе на несколько ночей временно ограничат движение

26 Февр. 2020 2020-02-26T11:28:49+03:00

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С 26 февраля по 3 марта с 23:00 до 05:00 в Краснодаре по двум правым полосам Северного путепровода ограничат движение авто. Изменения будут действовать через улицу Тихорецкую в направлении Ялтинской.

- В это время рабочие проведут ремонт резиновых компенсаторов деформационных швов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Как рассказали в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства, они защищают швы путепровода от мусора, помогают продлить срок эксплуатации конструкций моста.

Напомним, в Краснодаре временно продлят движение трех автобусных маршрутов. С 26 по 29 февраля они будут следовать до Конгрессной.

ИСТОЧНИК KP.RU