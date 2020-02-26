В Кущевском районе местный житель незаконно получал пенсионные и социальные выплаты
В Кущевском районе местный житель в течение полутора лет незаконно получал пенсионные и социальные выплаты. Ему успели перечислить более 240 тысяч рублей.
- Выяснилось, что мужчина предоставил в местные государственные учреждения поддельные документы о наличии у него инвалидности первой группы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
В отношении 58-летнего местного жителя было возбуждено уголовное по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159.2 УК РФ (Мошенничество при получении выплат). Материалы направили в суд. Его могут осудить на четыре месяца.
Напомним, в Мостовском районе задержали жителя республики Казахстан за сбыт наркотиков. Его могут посадить на 15 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU