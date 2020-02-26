Дрон используется для поиска пропавших школьников в Сочи
Поисковая операция в Лазаревском районе не прекращается
Фото ГУ МЧС по краю
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К поискам двоих подростков, пропавших накануне в устье реки Псезуапсе в Лазаревском районе Сочи, подключили специальный дрон.
- Для проведения мониторинга акватории и побережья моря, на месте поиска применяется беспилотный летательный аппарат ЮРПСО МЧС России, - сообщили "КП-Кубань" в ГУ МЧС региона.
Поисковая операция по обнаружению двоих 14-летних местных школьников, которых смыло волной в открытое море, продолжается.
В ней задействованы более 200 человек,а также вертолет и катер МЧС.
ИСТОЧНИК KP.RU