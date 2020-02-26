В Новокубанском районе молодой водитель иномарки сбил пожилую женщину

26 Февр. 2020 2020-02-26T11:25:17+03:00

Она погибла до приезда скорой

Изменить размер текста: A A

Вечером 25 февраля в Новокубанском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

По предварительным данным, 23-летний молодой человек за рулем «Хендай Акцент» сбил 78-летнюю женщину. Она переходила проезжую часть в положенном месте.

- В результате ДТП женщина скончалась на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.

Установлено, что светоотражающих элементов на одежде местной жительницы отсутствовали. Также у виновника аварии стаж вождения был всего 1 год.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, под Майкопом поезд снес старенькую «Волгу» на ж/д переезде. В ДТП никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU