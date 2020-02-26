В Новокубанском районе молодой водитель иномарки сбил пожилую женщину
Вечером 25 февраля в Новокубанском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.
По предварительным данным, 23-летний молодой человек за рулем «Хендай Акцент» сбил 78-летнюю женщину. Она переходила проезжую часть в положенном месте.
- В результате ДТП женщина скончалась на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.
Установлено, что светоотражающих элементов на одежде местной жительницы отсутствовали. Также у виновника аварии стаж вождения был всего 1 год.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Напомним, под Майкопом поезд снес старенькую «Волгу» на ж/д переезде. В ДТП никто не пострадал.
ИСТОЧНИК KP.RU