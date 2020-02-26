На Кубани с начала 2020 года выросло поголовье крупного рогатого скота

26 Февр. 2020 2020-02-26T11:38:07+03:00

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В сравнении с 2019 годом по поголовью крупного рогатого скота отмечен рост на 1,7 процентов. Его демонстрируют фермерские хозяйства.

- Также производство мяса составило около 50 тысяч тонн, а молока – порядка 130 тысяч тонн, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

По поручению губернатора Вениамина Кондратьева финансирование отрасли вырастет до 2 миллиардов рублей. Средства пойдут на субсидии по наращиванию численности молочных коров и на приобретение семени племенных быков-производителей.

К 2024 году в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» Краснодарский край должен нарастить экспорт мясной и молочной продукции до 27 миллионов долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU