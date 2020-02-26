В Темрюкском районе разыскивают 15-летнюю школьницу
Несколько дней назад 15-летняя Виктория Серая ушла из дома, расположенного в переулке Лиманном станицы Голубицкой. Больше на связь с родственниками она не выходила. Об исчезновении Виктории ее мать сообщила в полицию.
- Как удалось выяснить, девушка приобрела билет на автобус, который должен был уехать вечером 24 февраля в Краснодар, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
На вид Виктории15-16 лет, она среднего роста и худощавого телосложения, волосы длинные и темные, лицо овальной формы, азиатского типа.
Следственным отделом проводится доследственная проверка по факту безвестного исчезновения 15-летней школьницы. После будет принято процессуальное решение.
Если вы знаете, где находится Виктория Серая, сообщите об этом по телефонам: 8(861-48) 5-19-72 или 02.
ИСТОЧНИК KP.RU