В Темрюкском районе разыскивают 15-летнюю школьницу

26 Февр. 2020 2020-02-26T11:53:00+03:00

24 февраля она купила билет на автобус в Краснодар и больше не выходила на связь

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Несколько дней назад 15-летняя Виктория Серая ушла из дома, расположенного в переулке Лиманном станицы Голубицкой. Больше на связь с родственниками она не выходила. Об исчезновении Виктории ее мать сообщила в полицию.

- Как удалось выяснить, девушка приобрела билет на автобус, который должен был уехать вечером 24 февраля в Краснодар, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

На вид Виктории15-16 лет, она среднего роста и худощавого телосложения, волосы длинные и темные, лицо овальной формы, азиатского типа.

Следственным отделом проводится доследственная проверка по факту безвестного исчезновения 15-летней школьницы. После будет принято процессуальное решение.

Если вы знаете, где находится Виктория Серая, сообщите об этом по телефонам: 8(861-48) 5-19-72 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU