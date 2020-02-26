2020-02-26T11:53:00+03:00
Происшествия

В Темрюкском районе разыскивают 15-летнюю школьницу

24 февраля она купила билет на автобус в Краснодар и больше не выходила на связь
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: СУ СК РФ по краюФото: СУ СК РФ по краю
Изменить размер текста:

Несколько дней назад 15-летняя Виктория Серая ушла из дома, расположенного в переулке Лиманном станицы Голубицкой. Больше на связь с родственниками она не выходила. Об исчезновении Виктории ее мать сообщила в полицию.

- Как удалось выяснить, девушка приобрела билет на автобус, который должен был уехать вечером 24 февраля в Краснодар, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

На вид Виктории15-16 лет, она среднего роста и худощавого телосложения, волосы длинные и темные, лицо овальной формы, азиатского типа.

Следственным отделом проводится доследственная проверка по факту безвестного исчезновения 15-летней школьницы. После будет принято процессуальное решение.

Если вы знаете, где находится Виктория Серая, сообщите об этом по телефонам: 8(861-48) 5-19-72 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Сочи полностью восстановлено автомобильное сообщение с горнолыжным курортом
В поселке Тамань ветром сорвало кровлю со школы
Жительница Новороссийска разместила в Интернете объявление и осталась без денег
В 2020 году более 225 тысяч кубанских подростков примут участие в походах
В Сочи приостановлены поиски унесенных в море школьников
Сочинцы на публичных слушаниях одобрили образование нового города Сириус
В Краснодаре открылась выставка строительных материалов YugBuild 2020
В Краснодаре пройдет семейная выставка «Lego. Город творцов»
В Новороссийске нашли живым 16-летнего подростка
Поисковыми группами в Сочи обследовано более 20 километров побережья
На матче «Локомотив-Кубань» - ЦСКА в Краснодаре ожидается аншлаг
В Белореченске пройдет акция «Кубань против рака»
В Славянском районе мужчина порыбачил на 300 тысяч рублей
В Краснодаре за две недели врачи поставили мужчину на ноги после разрыва ахиллова сухожилия
В Сочи на приезжего из Абинского района завели уголовное дело за кражу питбайка
В Краснодаре местный житель из-за пачки сигарет напал с ножом на продавца кофейни
«Россети Кубань» позаботятся об освещении туапсинских поселков
Территорию «Народного парка» в Комсомольском микрорайоне Краснодара вернули в муниципальную собственность
В Краснодарском крае прошел региональный этап всероссийской олимпиады школьников
Возвращение «Арбата»: В центре Краснодара создадут новый пешеходный квартал
На Кубани осудят начальника организации, который устроился на работу по поддельному диплому
В Сочи у пары черных лебедей впервые родились птенцы
В Темрюкском районе разыскивают 15-летнюю школьницу
На Кубани с начала 2020 года выросло поголовье крупного рогатого скота