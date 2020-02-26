В Сочи у пары черных лебедей впервые родились птенцы

26 Февр. 2020 2020-02-26T12:06:57+03:00

Но пока их точное число установить не удалось

Изменить размер текста: A A

В сочинском парке “Южные культуры” у пары черных австралийских лебедей появились на свет первые птенцы. Птицы начали строить гнездо еще в декабре. Затем самка отложила четыре яйца, которые высиживали оба родителя по очереди. Малыши появились на свет через 45 дней,

- Пока сотрудники “Южных культур” увидели двоих птенцов. Родители из гнезда их не выпускают, держат в прямом смысле под крылом. Возможно, что лебедят больше, - сообщили "КП-Кубань" в пресс-службе Кавказского заповедника.

По словам специалистов заповедника, беспокоить молодых родителей пока не рекомендуется. Поэтому они терпеливо ждут, когда семья лебедей начнет спускаться на воду.

Птенцы лебедей вылупились раньше обычного срока (апрель-май). По мнению орнитологов, это связано с аномально теплой погодой в декабре в Сочи.

ИСТОЧНИК KP.RU